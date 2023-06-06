Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в России выросло до 90 Минздрав: в России 90 человек пострадали от отравления суррогатным сидром, 29 погибли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество отравившихся суррогатным алкоголем выросло до 90 человек, включая четырех детей и одну беременную женщину, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России. 29 случаев завершились летальным исходом.

По оперативной информации на 20:00 6 июня, общее количество пострадавших от суррогатного алкоголя в регионах Российской Федерации достигло 90 человек, включая 4 несовершеннолетних и 1 беременную женщину, — заявили в ведомстве.

Все случаи связаны с употреблением разливного сидра, производства Самары, под маркой «Мистер Сидр», который продавался в нескольких регионах России. По данным ГУМВД по Ульяновской области, эксперты обнаружили в суррогатном напитке опасные добавки метанола и этилбутирата.

Сейчас на стационарном лечении в медицинских учреждениях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Удмуртия и Чувашской Республики 4 пациента находятся в очень тяжелом состоянии, 30 — в тяжелом состоянии, и 26 — средней степени тяжести.

Мероприятия по выявлению и изъятию потенциально опасного напитка самарского производства продолжаются по всей стране. Россиян призвали быть бдительными при покупке алкоголя и сообщать о случаях продажи «Мистера Сидра» в территориальные органы Роспотребнадзора. Ситуация остается на личном контроле главного санитарного врача Анны Поповой, которая ранее поручила выявлять и изымать сомнительную продукцию бренда во всех регионах.