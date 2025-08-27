Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек

В селе Колхозное Невельского района Сахалинской области число эвакуированных жителей после того, как река Казачка вышла на пойму, достигло 37 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. На месте работают 27 специалистов и 12 единиц техники.

Спасатели МЧС России эвакуируют жителей подтопленных домов на Сахалине. Уже эвакуированы 37 человек, — рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС активно помогают местным жителям, предоставляя всю необходимую поддержку. В результате наводнения оказались подтоплены 24 приусадебных участка и семь жилых домов.

По предварительным данным, затопление произошло из-за интенсивных осадков и повышения уровня воды в реках региона. Местные власти настоятельно рекомендовали населению сохранять спокойствие и выполнять указания спасателей.

Ранее три населенных пункта в Селемджинском районе Амурской области остались без транспортного сообщения из-за подтопления дорог дождевыми водами и повышения уровня рек. Среди них поселки Златоустовск и Ольгинск, а также село Ивановское.