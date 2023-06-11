China Eastern Airlines запустила рейсы между Петербургом и Шанхаем Авиакомпания China Eastern Airlines запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Шанхаем

Авиакомпания China Eastern Airlines запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Шанхаем, заявили в пресс-службе аэропорта «Пулково». Там подчеркнули, что перевозчик будет выполнять перелеты между городами на воздушных судах Airbus A330-300 три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» сообщает об открытии авиасообщения с Шанхаем (Китай). Аэропорт Пулково встретил первый рейс авиакомпании China Eastern Airlines, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это первые прямые рейсы с Шанхаем с 2019 года. Также из аэропорта Пулково возможны полеты без пересадок еще в два города Китая: Пекин через авиакомпанию Hainan Airlines и Чэнду через Sichuan Airlines. В течение летнего сезона аэропорт Пулково будет выполнять восемь рейсов в Китай каждую неделю.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы между Россией и Вьетнамом могут возобновиться в полном объеме уже в 2023 году. Известно, что представители обеих стран работают над решением вопроса. Кроме того, с 4 июня начнут летать прямые рейсы из Иркутска в столицу Вьетнама. Авиакомпания «Ираэро» каждое воскресенье будет запускать один лайнер Superjet 100 по маршруту Иркутск — Ханой — Иркутск.