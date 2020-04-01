Чечня будет первым регионом России, где полностью закроют границы

https://static.news.ru/photo/679696ae-7420-11ea-ad38-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение закрыть границы республики для противодействия коронавирусу.

Въезд и выезд наземным и воздушным транспортом будет полностью остановлен с 5 апреля. Будут допускаться только продовольственные и медицинские перевозки.

Мы приступим к санитарной очистке населённых пунктов, — заявил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что для перемещения по долгу службы будут выдаваться пропуска от оперативного штаба. В том случае, если кого-либо экстренно потребуется вывезти из республики, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, отметил Кадыров.

NEWS.ru писал, что первая смерть от коронавируса была зафиксирована в Чечне 1 апреля. Умерла пожилая женщина 1938 года рождения, которая приехала из Москвы.

Ранее Рамзан Кадыров подверг критике действия глав регионов по борьбе с коронавирусом. По его словам, местные руководители больше выступали по телевидению и писали посты в социальных сетях, чем действовали на самом деле. Он заявил, что в Чечне первые меры по борьбе с пандемией стали принимать ещё около трёх недель назад, чтобы люди не волновались.