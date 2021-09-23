Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов попал под подозрение силовиков
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:21, 23 сентября 2021
Евгений КабановФото: kabanov_e_k/vk.com
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У ФСБ возникли вопросы к снятому с должности вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову. Вместе с ним в поле зрение правоохранителей попал и бывший министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.
С Кабановым и Храмовым в течение дня проводились следственные действия, - сказал собеседник.
Об отставке вице-премьера стало известно сегодня. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов внес соответствующий вопрос на рассмотрение Госсовета, сообщает "Коммерсант". Большинство депутатов поддержали увольнение Кабанова. 22 сентября по собственному желанию ушел и Храмов.
Кабанов возглавлял должность заместителя председателя совета министров республики с ноября 2018 года. Он курировал строительную сферу, а также контролировал исполнение федеральной целевой программы по развитию Крыма. Храмов возглавлял Минстрой также с 2018 года.
Ранее слухи о своей отставке прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что не намерен покидать пост, а подобные сплетни появляются «каждую неделю, и это нормальный процесс».