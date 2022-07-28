Бывшему главе Марий Эл выписали выходное пособие 2,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госсобрания Марий Эл выписали бывшему главе республики Александру Евстифееву выходное пособие в размере полугодового дохода. Оно составило 2,5 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Оппозиция посчитала такую сумму астрономической и предложила направить её на ремонт социальных объектов. Единороссы, предложившие поправки к бюджету, заверяют, что речь идёт исключительно о предусмотренных законом выплатах.

«Золотой парашют» для ушедшего 10 мая в отставку главы региона депутаты обнаружили при обсуждении изменений в бюджет республики. Проект был внесён врио главы региона Юрием Зайцевым, представил его глава республиканского Минфина Алексей Торошин. Основанием для изменений стало увеличение доходов в бюджет на 4,4 млрд рублей и расходов на 8 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 3,6 млрд рублей, хотя изначально он планировался бездефицитным.

Глава Минфина Торошин озвучил социальную направленность поправок, но депутаты отказались их принимать. Лидер регионального отделения «Справедливой России — За правду» Наталия Глущенко обосновала это наличием строки в бюджете о так называемом «золотом парашюте» — единовременной выплате бывшему главе республики Евстифееву.

Согласно декларации, доход бывшего главы республики в прошлом году составил 5,4 млн рублей при том, что ему собираются выплатить 2,5 млн рублей. Эсеры заявили, что провели опрос среди населения, категорическое большинство которого оказалось против этой выплаты.

Они высказывали нелестное мнение о его работе. Это неудивительно, потому что 2,5 млн руб. для жителей — это астрономическая сумма, — сказала депутат, добавив, что такие траты для республики «неприемлемы» и деньги лучше направить в бюджет.

Несмотря на это, за принятие бюджета проголосовали 37 из 39 депутатов Госсобрания, против оказались только два эсера.

Ранее сообщалось, что бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев по итогам 2020 «пандемийного» года занимал вторую строчку рейтинга богатейших губернаторов.