Бывшего вице-губернатора Белгородской области задержали Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали за получение взятки

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Константин Полежаев

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Он уточнил, что в деле несколько эпизодов получения взяток.

Задержан, по части 6 статьи 290 УК РФ — взятка в особо крупном размере, — сказал собеседник агентства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению города Шебекино и села Новая Таволжанка, которые подвергались обстрелам ВСУ.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Минкультуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к 10 годам колонии. Бывшую чиновницу осудили за получение в 2018 году взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Новосельской также назначен штраф в размере 128 млн рублей.

До этого Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 12 сентября гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Моносова подозревают в том, что он дал взятку замминистра цифрового развития Максиму Паршину. 13 июля суд отправил Паршина под домашний арест.