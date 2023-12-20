Бывшего депутата нашли мертвым в машине E1.RU: экс-депутата Баширова нашли мертвым в машине в Свердловской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Портал E1.RU сообщает, что в Белоярском Свердловской области в машине нашли тело бывшего депутата городского округа Павла Баширова. По данным портала, рядом с трупом в салоне лежал самодельный обрез.

Для всех родственников это очень неожиданно. У него не было никаких конфликтов <...> Его обнаружили утром, — рассказал E1.RU брат Баширова Василий.

Баширов был депутатом думы Белоярского в пятом созыве, состоял в КПРФ. Последнее время трудился сборщиком на предприятии «Уралактив». Коллеги экс-депутата рассказали, что он строил большие планы и намеревался вернуться в политику. Руководитель свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев рассказал, что Баширов был неравнодушным и активным человеком. Мужчине было 42 года, у него остались двое детей от брака с экс-супругой.

Ранее был найден мертвым главный бухгалтер предприятия «Информационные спутниковые системы» (входит в структуру госкорпорации «Роскосмос»). Его тело обнаружила супруга. Мужчина проживал в Красноярском крае и не дожил до своего дня рождения четыре дня, ему исполнился бы 51 год. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах писало, что причиной смерти могло быть самоубийство.