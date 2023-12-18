Главный бухгалтер «дочки» Роскосмоса найден мертвым Главный бухгалтер «Информационных спутниковых систем» найден мертвым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный бухгалтер предприятия «Информационные спутниковые системы» (входит в структуру госкорпорации «Роскосмос») найден мертвым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. По данным агентства, он мог покончить с собой.

Тело главного бухгалтера предприятия было найдено его супругой. Он проживал в Красноярском крае. Мужчина не дожил до своего дня рождения четыре дня, ему исполнился бы 51 год.

Компания «Информационные спутниковые системы» является ведущим российским предприятием по разработке и изготовлении различных спутников. В частности специалисты разрабатывают спутники связи, телевещания, ретрансляции, навигации, а также спутники научно-прикладного значения.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области скончался заместитель главы Краснояружского района Игорь Бородаенко. Мужчина ехал в автомобиле, подорвавшемся на мине. Глава региона Вячеслав Гладков выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Отмечается, что в результате подрыва пострадали глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев.