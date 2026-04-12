Брат главы Башкирии погиб в ДТП

Старший брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщил ТАСС депутат Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров. Уму было 68 лет. Как пишет агентство, у Хабирова есть еще один брат.

Да, произошло ДТП, в котором погиб старший брат Радия Хабирова Ришат. Это было в республике, — сообщил собеседник.

