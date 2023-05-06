БПЛА запретили еще в двух регионах России Запрет на беспилотники временно ввели в Иркутской области и Нарьян-Маре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о запрете использования беспилотников на территории региона в период с 7 по 10 мая, об этом глава субъекта сообщил в своем Telegram-канале. Кобзев уточнил, что после ограничение будет снято только для органов власти, местного самоуправления и предприятий гособоронзаказа, для всех остальных запрет будет действовать вплоть до особого распоряжения. Также запрет на использование беспилотников ввели в Нарьян-Маре, сообщили в Telegram-канале администрации Ненецкого автономного округа.

Подписал указ о запрете использования в Иркутской области беспилотных воздушных судов. Под него подпадают в том числе квадрокоптеры. Запрет будет действовать для всех с 18:00 7 мая по 18:00 10 мая, — написал Кобзев.

Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации Иркутской области.

В Нарьян-Маре, помимо беспилотников, также ввели запрет на использование легкомоторных и безмоторных летательных аппаратов. Постановление об этом подписал глава города Олег Белак, запрет будет действовать до особого распоряжения в целях обеспечения безопасности при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. БПЛА можно будет использовать только по согласованию с региональными управлениями МВД и ФСБ.

5 мая беспилотники временно запретили на Алтае, в Калининградской и Амурской областях. Перед этим такие же ограничения установили еще в ряде регионов, в том числе в Москве, Подмосковье, Омской области и Хабаровском крае.