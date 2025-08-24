«Большей частью не с Днепра»: Сальдо заметил смену тактики ВСУ под Херсоном Сальдо заявил, что ВСУ стали чаще атаковать Херсонскую область с Черного моря

Вооруженные силы Украины сменили тактику в Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник намного чаще пытается атаковать регион не через Днепр, а с Черного моря. При этом Сальдо подчеркнул, что действия украинской армии остаются безрезультатными.

Попытки [атак ВСУ] продолжаются. Большей частью все-таки сейчас не с Днепра, а с Черного моря пытаются высадиться в районе той же Кинбурнской [косы] или Тендровской косы. Но практически все попытки пресекаются еще на воде. Если кто-то и доплывет до берега, значит, на берегу тоже ждет смерть, — сказал губернатор.

Сальдо также рассказал, что украинские военные оборудовали на правом берегу Днепра в Херсонской области бункеры, замаскированные под подземные школьные классы. При этом он отметил, что даже в этой сфере присутствует коррупция, а скандалы продолжают возникать.

Кроме того, по словам Сальдо, иностранные наемники и украинские солдаты грабят пустующие квартиры в контролируемом ими Херсоне. Он констатировал, что сегодня в городе отсутствуют две трети населения.