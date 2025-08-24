Появилось первое видео с вернувшимися из плена военными ВС России

Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео с военнослужащими ВС РФ, вернувшимися из украинского плена. На кадрах бойцы размахивают российскими флагами и скандируют «Россия!» и «Ура!» На фоне кто-то поздравил «мужиков» с возвращением.

Своих не бросаем! — сказано в сообщении Минобороны.

Россия и Украина 24 августа провели обмен пленными в формате «146 на 146». В числе освобожденных — восемь мирных жителей Курской области. Сейчас жители российского приграничья находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Военные по возвращении на родину пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. Глава государства добавил, что решение обсуждалось с главой его офиса Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. При этом, как указывал Зеленский, Киев рассчитывал на возвращение не только военнопленных, но и гражданских лиц.