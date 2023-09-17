Часть Якутска осталась без электроснабжения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть Якутска осталась без электроснабжения, передает портал Sakhalife. Причиной массовых отключений стал порывистый ветер. Свет отключился также в пригородах Якутска.

Ремонтные бригады устраняют последствия непогоды в районе ГРЭС, Хатын-Юряхского шоссе 6–9 км, Вилюйского тракта, Мархи, Жатая, Хатасс, Кангаласс, Намского тракта 13–16 км. Жителей призвали сообщать диспетчерам про обрывы проводов, искрения, повреждения опор и изоляторов, незакрытые или поврежденные двери трансформаторов.

9 сентября ВСУ оставили без света село Староселье, расположенное в Краснояружском районе Белгородской области. Под обстрелом никто не пострадал, была повреждена линия электропередачи.

В августе около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за сильных ливней. Ремонтные бригады вели восстановительные работы после аварийных отключений электроснабжения под контролем прокуратуры. Два детских сада были подтоплены ливневыми стоками. Детей и работников дошкольных учреждений эвакуировали.

В июле отключили свет и воду в крымской Евпатории из-за аварии на электросетях почти во всем городе. Насосную станцию пообещали перевести на резервный источник питания.