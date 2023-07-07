Евпатория осталась без света и воды из-за аварии на электросетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В крымской Евпатории из-за аварии на электросетях почти во всем городе отключили свет и воду, сообщает в Telegram пресс-служба компании «Воды Крыма». По информации канала, в скором времени насосная станция будут переведена на резервный источник питания и подача воды будет восстановлена.

Евпаторийский филиал сообщает: в связи с аварией на сетях РЭС обесточена ВНС 2-го подъема. Водоснабжение в полном объеме будет восстановлено после восстановления электроэнергии, — говорится в сообщениях.

По данным Telegram-канала «Mash на Волне», на месте работают аварийные службы, подача электричества будет восстановлена в течение трех часов.

20 мая в Прикубанском округе Краснодара 2,5 тысячи жителей остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Электроснабжение отсутствовало в домах на шести улицах города. Позднее экстренные службы восстановили подачу электричества.

В начале марта в Краснодарском крае без света остались почти 70 тысяч человек. В результате крупной аварии были обесточены десять подстанций и электроснабжения лишились 23,8 тысячи жилых домов и 53 социально значимых объекта.