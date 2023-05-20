В Краснодаре 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Прикубанском округе Краснодара 2,5 тысячи жителей остались без света из-за аварии на линии электропередачи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Это уже второе крупное аварийное отключение электроэнергии в Краснодаре в течение суток.

Электроснабжение отсутствует в домах на шести улицах города. Аварийная бригада занимается его восстановлением.

В городской Единой дежурной диспетчерской службе уточнили, что причиной перебоя в электроснабжении стало повреждение на линии 6–10 кВ, из-за этого отключены 34 трансформаторные подстанции.

В начале марта в Краснодарском крае без света остались почти 70 тысяч человек. В результате крупной аварии были обесточены десять подстанций и электроснабжения лишились 23,8 тысячи жилых домов и 53 социально значимых объекта.

В середине февраля в левобережной части Астрахани, где проживает большая часть городского населения, произошло массовое отключение электричества. Из-за этого была приостановлена подача холодного водоснабжения. Отключение произошло в связи с аварией, причину которой не называли.