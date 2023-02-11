Астрахань осталась без света и воды В Астрахани временно остановилась подача электроэнергии из-за аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В левобережной части Астрахани, где проживает большая часть городского населения, произошло массовое отключение электричества, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Из-за этого была приостановлена подача холодного водоснабжения. Отключение произошло в связи с аварией, причина которой пока не установлена.

По ряду адресов водоснабжение отсутствует. Сейчас подача электроэнергии частично возобновлена, левобережные очистные сооружения выходят на штатный режим работы. В ближайшее время подача воды и электроэнергии абонентам левобережной части Астрахани будет полностью восстановлена, — рассказали в мэрии.

Электричество было временно отключено с 13:25 мск. Вследствие этого приостановилась работа левобережных очистных сооружений водозабора. Кроме того, снизилось давление на водопроводных сетях Кировского, Советского и Ленинского районов Астрахани.

В конце января на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное отключили подачу электричества. По словам местных жителей, на многих улицах перестали гореть фонари, без света остались дома.

При этом в Комплексе городского хозяйства Москвы опровергали сообщения об отключении электричества в Бирюлево Восточном. По словам коммунальщиков, подача электропитания продолжалась в штатном режиме.