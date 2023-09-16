Более 60 человек тушат пожар в петербургском ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К тушению масштабного пожара в петербургском торговом центре на пересечении улицы Бухарестской и проспекта Славы привлечены 62 человека, сообщили в пресс-службе городского МЧС. В здании размером 40×50 метров, происходит горение на площади 1000 квадратных метров.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурному 16 сентября в 00:27. Горело здание по адресу улица Бухарестская, дом 47. В 00:35 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.



К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 18 единиц техники и 62 человека личного состава, в том числе от МЧС: 10 единиц техники и 39 человек личного состава. В 01:40 пожар локализован.

Ранее один из очевидцев сообщил, что перед пожаром в торговом центре раздался хлопок. Вскоре ему позвонили и сказали убрать свой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском ребенок заживо сгорел в сарае. По словам очевидцев, мальчика могли запереть его товарищи, которые также заколотили гвоздями дверь. Как рассказал местная жительница, прохожие пытались потушить пожар и вызволить ребенка, но у них ничего не вышло. Прибывшие на место пожарные не успели спасти мальчика.