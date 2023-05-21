Ребенок заживо сгорел в заколоченном гвоздями сарае в Подмосковье «Подъем»: в Раменском ребенок заживо сгорел в заколоченном гвоздями сарае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Раменском ребенок заживо сгорел в сарае, сообщает «Подъем» со ссылкой на очевидцев. По их словам, мальчика могли запереть его товарищи, которые также заколотили гвоздями дверь. Как рассказал местная жительница, прохожие пытались потушить пожар и вызволить ребенка, но у них ничего не вышло. Прибывшие на место пожарные не успели спасти мальчика.

Со слов девушки, которая вызвала спасателей, они шли с колясками мимо этого места и увидели мечущихся в панике детей, которые твердили, что там горит мальчик. Также мимо проходили мужчины, которые попытались затушить пожар и вытащить ребенка, но не успели ничего сделать. Я лично видела тот момент, когда приехали пожарные, — поделилась собеседница «Подъема».

Также она рассказала, что стоящие рядом дети плакали и утверждали, что мальчик сам себя поджег. После прибытия пожарных родители отвели их домой.

Ранее в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана в результате пожара в частном жилом доме погиб подросток с ограниченными возможностями. Уточняется, что владельцем сгоревшего дома является 50-летний местный житель. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.