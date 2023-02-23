Подросток-инвалид сгорел при пожаре в Дагестане

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В селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана в результате пожара в частном жилом доме погиб подросток с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Трагедия произошла 23 февраля около 18:15 по местному времени.

По предварительным сведениям, 12-летний мальчик с ограниченными возможностями пытался выбраться из дома, однако ему это не удалось. В результате произошедшего от отравления продуктами горения ребенок скончался, — говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцем сгоревшего дома является 50-летний местный житель. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в Подмосковье, где загорелся склад с пластиковый крошкой. Возгорание произошло на первом этаже здания, огонь распространился на 1000 кв. м.

Также пожар произошел в торговом центре подмосковной Лобни, в результате погибли женщина и пожилой мужчина. Предварительной причиной происшествия стало возгорание батареи для обогрева в магазине одежды на первом этаже.