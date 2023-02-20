В торговом центре в подмосковной Лобне произошел пожар

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В торговом центре в подмосковной Лобне произошел пожар, в результате которого погибли два человека — женщина и пожилой мужчина, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местную жительницу по имени Елизавета. Причиной происшествия стало возгорание батареи для обогрева в магазине одежды на первом этаже здания, предположила она.

Есть рынок «Садовод» — вот это то же самое, только в очень маленьком масштабе. Загорелась батарея для обогрева в магазине одежды на первом этаже, погибли два человека: девушка из ателье на втором этаже и дедушка из автошколы, — рассказала Елизавета.

Другая местная жительница отметила, что спецслужбы быстро приехали на место пожара. По ее словам, всего рядом с ТЦ оказалось не менее 10 машин, среди которых были пожарные, реанимобиль, скорая, кинологи, а также машины сотрудников МЧС и ДПС.

Женщина добавила, что в ТЦ располагалось много организаций: ателье, лавка с шаурмой, автошкола, детский центр, ветклиника, а также магазин, который открылся после реконструкции всего 10 дней назад.

В подмосковном Красногорске ранее горел склад с коробками у ТЦ «Отрада». Пламя распространилось на площади 240 кв. м. Еще один пожар произошел в декабре в торговом центре «СтройПарк» в подмосковной Балашихе. Представители регионального ГУ МЧС рассказали, что в центре загорелись стройматериалы.