Склад с пластиком загорелся в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Склад с пластиковой крошкой загорелся в подмосковном Ступино на площади в тысячу кв. м, сообщили ТАСС в экстренных службах. Горит первый этаж здания.

Пожар произошел в двухэтажном здании на территории бывшей картонной фабрики Ступино на Загородной улице, 9/4. Его площадь составляет одну тысячу кв. м, - сказалсобеседник агентства.

Ранее пожар произошел в торговом центре подмосковной Лобни, в результате погибли женщина и пожилой мужчина. Предварительной причиной происшествия стало возгорание батареи для обогрева в магазине одежды на первом этаже здания. Как сообщалось, в ТЦ располагалось много организаций: ателье, лавка с шаурмой, автошкола, детский центр, ветклиника, а также магазин, который открылся после реконструкции всего за 10 дней до пожара.

В подмосковном Красногорске ранее горел склад с коробками у ТЦ «Отрада». Пламя распространилось на площади 240 кв. м. Еще один пожар произошел в декабре в торговом центре «СтройПарк» в подмосковной Балашихе. Представители регионального ГУ МЧС рассказали, что в центре загорелись стройматериалы.