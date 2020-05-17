https://static.news.ru/photo/d084c042-97e2-11ea-95f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Республика Дагестан/vk.com

Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмоний за время пандемии, сообщил глава республиканского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.

На данный момент в республике в Дагестане зарегистрировано 13697 случаев заражения коронавирусом и заболеваний внебольничными пневмониями. Более семи тысяч людей лечатся от вируса стационарно, погибли 657 человек. Об этом он сообщил во время беседы с блогером Русланом Курбановым в Instagram.

Между тем, по данным опершатаба по борьбе с коронавирусом, в республике зафиксировано 3280 зараженных коронавирусом и 27 умерших от него. Курбанов пояснил, почему по COVID-19 и пневмониям ведётся разная статистика. Лабораторными исследованиями по подтверждённым случаям занимались подразделения Роспотребнадзора, потом подключились лаборатории, находящиеся в ведении Минздрава, но с пневмониями работали только лаборатории Роспотребнадзора, передаёт РБК.

Ведут этих пациентов (с пневмонией и подтверждённым коронавирусом — NEWS.ru) практически по одним и тем же методическим указаниям. Но так как у нас лабораторных данных о подтверждении нет, таким образом ведется статистика, — сказал Гаджиибрагимов.

Как писал NEWS.ru ранее, республика Дагестан выбилась в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.