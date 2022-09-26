Блогер объяснил, как сэкономить на путешествиях на Камчатку Блогер Сухов: для экономии на поездках на Камчатку стоит обращаться к местным туркомпаниям

Фото: Роман Денисов/Global Look Press

Лайфстайл-блогер Сергей Сухов, уже два раза в этом году побывавший на Камчатке, рассказал «ФедералПресс», что во время путешествий в регион необходимо пользоваться услугами местных туристических компаний, у которых выстроена быстрая связи со всеми подрядчиками — это позволяет сэкономить много средств. По его словам, также стоит снимать апартаменты или квартиру вместо гостиницы, так как в итоге аренда жилья выходит дешевле.

Цены на туры тоже разные. Тем, кто хочет сэкономить, подойдут больше джин-туры, — рассказал Сухов.

Блогер рассказал, что никогда не экономит на путешествиях, так как считает это лучшим вложением в свою жизнь.

Ранее были названы лучшие места для посещения на Алтае. Большую популярность среди туристов получили места близ горы Белуха, скалы Зубы Дракона, долину реки Кызыл-Чин, а также остров Патмос. Уточняется, что в конце сентября и начале октября здесь проводятся пешие походы, конные туры, путешествия на автомобиле и даже сплавы по рекам.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко до этого рассказал, что Курильские острова в этом году посетили в 2,5 раза чаще, чем в предыдущий период. По его словам, поток туристов увеличился и на Сахалине. Развить туризм в регионе позволила в том числе и программа кешбэка на поездки на Дальний Восток.