Мать Орков оштрафовали за ролик о бойцах СВО Суд назначил жительнице Воронежа Бабичевой штраф за «негативную оценку» военных

Суд оштрафовал на 12 тысяч рублей за разжигание ненависти известную под псевдонимом Мать Орков блогера Елизавету Бабичеву из Воронежа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Поводом стал ролик о бойцах, которые отправились на спецоперацию под влиянием жен.

По данным следствия, Бабичева в чате с подписчиками опубликовала видеоролик с содержавшей «негативную оценку группы лиц» подписью. Она высказалась о готовых присоединиться к спецоперации ради денег мужчинах. По словам блогера, это им настоятельно рекомендуют жены.

Бабичева признала вину на суде и во всем раскаялась. Она закрыла чат с читателями из-за хейтеров.

Ранее против главы киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова возбуждено административное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Материалы находятся на рассмотрении в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Ранее по той же статье привлекли первого заместителя директора Ельцин Центра Людмилу Телень.

До этого Горячеключевской городской суд в Краснодарском крае назначил штраф 31-летней гражданке России за радостные крики во время атаки БПЛА ВСУ. Инцидент произошел на станции Лихая в Ростовской области.