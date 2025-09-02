Мать Орков оштрафовали за ролик о бойцах СВО

Суд оштрафовал на 12 тысяч рублей за разжигание ненависти известную под псевдонимом Мать Орков блогера Елизавету Бабичеву из Воронежа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Поводом стал ролик о бойцах, которые отправились на спецоперацию под влиянием жен.
По данным следствия, Бабичева в чате с подписчиками опубликовала видеоролик с содержавшей «негативную оценку группы лиц» подписью. Она высказалась о готовых присоединиться к спецоперации ради денег мужчинах. По словам блогера, это им настоятельно рекомендуют жены.
Бабичева признала вину на суде и во всем раскаялась. Она закрыла чат с читателями из-за хейтеров.
Ранее против главы киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова возбуждено административное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Материалы находятся на рассмотрении в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Ранее по той же статье привлекли первого заместителя директора Ельцин Центра Людмилу Телень.
До этого Горячеключевской городской суд в Краснодарском крае назначил штраф 31-летней гражданке России за радостные крики во время атаки БПЛА ВСУ. Инцидент произошел на станции Лихая в Ростовской области.