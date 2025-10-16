Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 18:27

Кравцов показал дизайн обложек новых учебников по обществознанию

Сергей Кравцов Сергей Кравцов Фото: kremlin.ru

Министр просвещения России Сергей Кравцов впервые продемонстрировал дизайн обложек для новых единых учебников по обществознанию. Как передает ТАСС, их планируют ввести в школьную программу в 2026–2027 учебном году. На обложке для 10-го класса размещено изображение памятника «Рабочий и колхозница», а для 11-го — изображение фонтана «Дружба народов».

Уже готовы учебники по обществознанию, они тоже единые, государственные. Сейчас я вам покажу две обложки, — сказал министр.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, который также возглавляет Российское военно-историческое общество, сообщил о продолжении работы по совершенствованию учебника по истории для шестых классов. Он уточнил, что вторая редакция учебного пособия «Всеобщая история» будет учитывать предложения и замечания от педагогов, методистов и родителей школьников.

До этого заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов затронул вопрос о разработке единого учебника для стран СНГ. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о способах формирования общего понимания истории на всем постсоветском пространстве.

