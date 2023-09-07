Беспилотник ВСУ вновь попытался ударить по ж/д вокзалу в Брянске Богомаз сообщил, что силы РЭБ посадили дрон ВСУ вблизи ж/д вокзала в Брянске

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили украинский беспилотник вблизи железнодорожного вокзала в Брянске, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, дрон приземлился на путях недалеко от вокзала. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянском. По его словам, в результате падения обломков в здании железнодорожного вокзала Брянск I были выбиты стекла. Также повреждены привокзальная площадь и несколько припаркованных рядом автомобилей. Позднее он сообщил, что еще один дрон сбили на подлете к Брянску.

Между тем Минобороны РФ сообщило, что украинский беспилотник самолетного типа попытался совершить атаку на объекты на территории России. Уточнялось, что дрон был сбит в небе над Брянской областью. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые обстреляли Брянскую область из французской ракетной установки CAESAR. По информации канала, первый обстрел из данного типа вооружения произошел 6 сентября, на следующий день ситуация повторилась. Минобороны РФ не комментировало информацию.