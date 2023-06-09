Беспилотник упал на офисное здание в Белгороде Глакдов: в Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что взрыва не произошло, но сам беспилотник загорелся. Пострадавших нет.

В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля, — написал он.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва.

Губернатор Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Telegram-канал SHOT сообщил, что взрывчатка, которая находилась в беспилотнике, была начинена металлическими шариками. В Сети были опубликованы кадры с места падения дрона, на которых можно заметить разбросанные поражающие элементы.