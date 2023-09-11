Бесхозный хаски забрался в машину к зоозащитникам в Улан-Удэ

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В Улан-Удэ бесхозный сибирский хаски сам нашел зоозащитников: собака забралась в машину к волонтерам фонда помощи животных. Там рассказали, что пес оказался очень добрым и контактным, сообщает «МК в Бурятии». Хаски сразу откликнулся, когда его подозвали зоозащитники. Животное спокойно гуляет на поводке и приучено к поездкам.

Мы оказались счастливыми обладателями голубоглазого мальчика, который откликнулся сразу, когда его подозвали. Контактный, очень добрый, ходит на поводке и явно приучен к поездкам, — отметили волонтеры.

Как уточняет издание, хаски увидел припаркованную машину с открытой дверью. Тогда животное забралось в салон автомобиля, который принадлежит зоозащитникам. Там собака решила отдохнуть и уснула на заднем сидении. Теперь для животного ищут дом. Волонтеры также надеются, что смогут найти старых хозяев питомца.

В Новосибирске волонтеры ранее спасли двух измученных собак, которых до этого изъяли у хозяйки. Одна из зоозащитниц рассказала, что соседи женщины жаловались на содержание питомцев — за ними не ухаживали должным образом. Внимание на ситуацию обратила служба по отлову собак, после чего животных передали в ветклинику.