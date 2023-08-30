Двух измученных собак спасли волонтеры в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске волонтеры спасли двух измученных собак, которых до этого изъяли у хозяйки. Одна из зоозащитниц рассказала «МК в Новосибирске», что соседи женщины жаловались на содержание питомцев — за ними не ухаживали должным образом. Внимание на ситуацию обратила служба по отлову собак, после чего животных передали в ветклинику.

К женщине нагрянула служба отлова. Говорят, что на нее возбудили уголовное дело, статью мы не знаем, и собак решили забрать, так как они служили доказательствами ее неадекватности. Из-за этого ветслужба продержала питомцев у себя в клетках, на морозе. Естественно, им стало еще хуже, — рассказала волонтер.

По словам зоозащитницы, всего у хозяйки было пять псов — две девочки и три мальчика. Когда волонтеры приехали в ветслужбу, в живых остались только два пса, Дрилл и Малыш. Зоозащитница предполагает, что остальные могли погибнуть от холода. Общественников пытались убедить, что собак можно только усыпить из-за их агрессивности. Волонтеры все равно решились попытаться спасти животных и перевезли в клинику. Зоозащитница отмечает, что псы находились в предсмертном состоянии — с трудом дышали, облысели и сильно похудели.

Обеим собакам сделали операцию. После неё Дрилл адаптировался сам, достаточно быстро. Тогда я поняла, что он молодой. Малышу же потребовалась поддерживающая терапия, неравнодушные помогли собрать средства на процедуры, — поделилась волонтер.

После операций собак социализировали — когда их привезли в приют, животные не умели гулять и играть с другими, боялись выходить на улицу. При этом, как отмечает зоозащитница, питомцы не проявляли агрессию, они оказались дружелюбными и любопытными. Малышу удалось быстро найти новых хозяев, он продолжает социализироваться — у новых владельцев уже был маленький пекинес.

Они едят вместе, играют, общаются. Всё хорошо. Дрилл тоже адаптировался в приюте — общается с другими жителями, научился гулять, но еще остался некоторый страх, особенно за еду. Он охраняет свою миску, даже когда она пустая, так как понимает, что там еда, — заключила волонтер.

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