В России возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации Чиков: в Пензе возбудили первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Адвокат Павел Чиков в своем Telegra-канале сообщил о возбуждении первого уголовного дела за уклонение от частичной мобилизации в России. По его словам, фигурантом стал 32-летний житель Пензы, который отказался подписывать повестку из военкомата. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Пензе возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Дело расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР по статье 328 УК РФ, — написал Чиков.

По его словам, мужчину задержали полицейские при поддержке ОМОНа. В настоящее время он находится в изоляторе. Защита подозреваемого уже подала ходатайство о прекращении дела. В нем отмечается, что ст. 328 УК РФ, по которой возбуждено дело, применяется к лицам, уклоняющимся от прохождения срочной военной службы.

Ранее сообщалось, что с 1 мая по 20 сентября текущего года в российские суды поступило 410 уголовных дел об уклонении от службы в армии. Это является максимальным показателем за последние десять лет. Обычно число дел не превышало ежегодно 350. При этом дела об уклонении резко перестали поступать в суды после 20 сентября: с 21-го по 30-е число было зарегистрировано лишь три дела.

Адвокат Чиков отметил, что это не связано с частичной мобилизацией. По его словам, все поступившие уголовные дела касаются уклонистов прошлых лет, так как весенний призыв завершился лишь 15 июля 2022 года.