Стало известно, с чем связан рост уголовных дел за уклонение от армии Адвокат Чиков: рост числа уголовных дел об уклонении от военной службы не связан с мобилизацией

Фото: МО РФ

Рост числа уголовных дел об уклонении от военной службы не связан с частичной мобилизацией, военными действиями на Украине и весенним призывом, заявил адвокат Павел Чиков. В своем Telegram-канале юрист напомнил, что за период с 1 мая 2022 года по 20 сентября количество дел, поступивших в суды РФ, составило 410.

Как указал юрист, данный показатель превысил число поступивших в суды уголовных дел за тот же период, начиная с 2013 года.

Нужно пояснить, что статья 328 УК РФ касается только уклоняющихся от срочной военной службы по призыву. Чтобы в мае — сентябре направить уголовное дело в суд, оно должно быть возбуждено и расследоваться минимум за два месяца до этого, — написал юрист.

По словам адвоката, все поступившие уголовные дела касаются уклонистов прошлых лет, так как весенний призыв завершился лишь 15 июля 2022 года. Как отметил Чиков, по статье 328 Уголовного кодекса (УК) России дела расследуются гражданскими следователями Следственного комитета России (СКР).

Они редко укладываются в установленный УПК двухмесячный срок следствия. Это означает, что направленные в мае-августе в суд дела возбуждены еще до объявления СВО в феврале, а большинстве и еще раньше, — отметил адвокат.

Таким образом, Чиков пришел к выводу, что всплеск возбуждения уголовных дел не соотносится ни с весенним призывом, ни с мобилизацией.

Он никак не касается военнослужащих и сотрудников Росгвардии, отказавшихся участвовать в боевых действиях с февраля этого года, поскольку они не срочники, — заключил Чиков.

Согласно информации из базы данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие», а также данные из базы Мосгорсуда, с 1 мая по 20 сентября текущего года показатель поступивших в российские суды уголовных дел об уклонении от службы в армии дошел до десятилетнего максимума.