Число уголовных дел за уклонение от армии достигло десятилетнего максимума

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

С 1 мая по 20 сентября текущего года в российские суды поступило 410 уголовных дел об уклонении от службы в армии. Показатель дошел до десятилетнего максимума, пишет РБК, ссылаясь на сведения из базы данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие», а также данные из базы Мосгорсуда.

За аналогичный период 2021 года в суды поступило 385 уголовных дел по той же статье. В остальные годы за десять лет число не преодолевало порога в 350.

Отмечается, что дела об уклонении резко перестали поступать в суды после 20 сентября: с 21 по 30 число было зарегистрировано лишь три дела.

Ранее стало известно, что с помощью московской системы распознавания лиц вряд ли будут искать уклонистов, так как в ее базах данных есть информация только о разыскиваемых преступниках, но не обо всех жителях города, рассказал директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта (ИИ) Роман Душкин. Специалист объяснил, что военкоматы вряд ли использовали бы эту технологию, так как она находится в распоряжении МЧС.

При этом в тот же день стало известно, что в столице по камерам вычислили уклониста от мобилизации. Он попал на подъездные камеры, подключенные к системе распознавания лиц. До этого сообщалось, что с помощью системы распознавания лиц в разных районах столицы уже выявили пятерых мужчин, четырех из них доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейшего разбирательства.