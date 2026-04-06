06 апреля 2026 в 23:37

Пензенский аэропорт закрылся

Росавиация: аэропорт в Пензе ввел временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пензенский аэропорт временно прекратил работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве отметили, что ограничения введены ради безопасности полетов.

Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу двух региональных аэропортов. Воздушные гавани Калуги (Грабцево) и Ярославля (Туношна) остановили прием и отправку пассажирских судов, о чем информировало Федеральное агентство воздушного транспорта. Ведомство ограничилось кратким пояснением: такие меры нужны для безопасности полетов.

До этого стало известно, что страны Евросоюза и Великобритания будут вынуждены резко сократить количество летних авиаперелетов. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсетях добавил, что причина — введенные ограничения на поставки авиационного топлива.

