Baza: расстрелянные под Воронежем мужчины были бойцами ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что расстрелянные в Воронежской области мужчины были бойцами ЧВК «Вагнер», которые отказались участвовать в попытке мятежа. По информации канала, тела двух погибших в военной форме были обнаружены 14 июля. Недалеко от них был обнаружен УАЗ-452 с оружием.

Baza пишет, что главным подозреваемым в расстреле является 25-летний уроженец Киргизии Ярослав Шеховцов, который также является бойцом ЧВК. Канал сообщает, что он был задержан 17 июля и признался в убийстве сослуживцев из-за отказа участвовать в мятеже, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

10 июля в Краснодаре был застрелен замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкий. Убийца произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в грудь и спину, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Убитый ранее был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар», которого украинские журналисты обвиняли в запуске «Калибров» по территории Украины.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство.