Стало известно, кто причастен к убийству капитана-подводника в Краснодаре «РВ»: ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство капитана-подводника в Краснодаре

Фото: ГУР Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что главное разведывательное управление (ГУР) Украины взяло ответственность за убийство капитана-подводника Станислава Ржицкого в Краснодаре. По информации канала, в Ржицкого было совершено семь выстрелов из пистолета Макарова, в результате которых он скончался на месте.

10 июля подводник совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы. Около 6 утра в него было совершено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте, — цитирует «РВ» заявление ГУР.

10 июля сообщалось, что Ржицкий отправился рано утром на пробежку. Вблизи спорткомплекса «Олимп» его поджидал злоумышленник. По данным Telegram-канала SHOT, он произвел четыре выстрела в грудь и спину Ржицкого, и тот скончался на месте. Он был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар», которого украинские журналисты обвиняли в запуске «Калибров» по территории Украины.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства. По данным ведомства, убийца долгое время следил за Ржицким.

Ранее была опубликована ориентировка с фотографией возможного убийцы. По данным Telegram-канала SHOT, киллер попал на камеры наблюдения, когда уходил с места преступления. В розыск объявлен мужчина 30–40 лет, среднего телосложения, одетый во все черное, в голубой кепке. Полиция Краснодара занята его поисками.