SHOT: в Краснодаре застрелили замглавы горотдела по мобилизационной работе SHOT: в Краснодаре застрелили замглавы горотдела по мобилизационной работе Ржицкого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным канала, мужчину застрели утром недалеко от спорткомплекса, личность убийцы пока не установлена, его разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело.

SHOT сообщает, что Ржицкий, который являлся командиром подводной лодки «Краснодар», отправился рано утром на пробежку. По информации канала, злоумышленник поджидал его вблизи спорткомплекса «Олимп», убийца произвел четыре выстрела в грудь и спину, Ржицкий скончался на месте.

По данным SHOT, убитый был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар», которого украинские журналисты обвиняли в запуске «Калибров» по территории Украины. Минобороны РФ не комментировало это информацию.

Ранее сообщалось, что в Калачинске Омской области полицейский «непроизвольно» застрелил коллегу и был уволен после проведения служебной проверки. Руководителя силовика, а также отвечавших за его служебную подготовку привлекут к дисциплинарной ответственности. По данным Telegram-канала Baza, силовики подошли поздороваться и поговорить и во время разговора один из находившихся в автомобиле в шутку достал табельный пистолет, навел на коллегу и выстрелил, будучи уверенным, что оружие не заряжено.