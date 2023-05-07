Baza: двое мужчин пытались поджечь военкомат в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что ночью в Екатеринбурге двое мужчин пытались поджечь здание военкомата. По информации канала, при себе у злоумышленников была канистра с пятью литрами бензина. Когда они подходили к зданию, их заметил сотрудник полиции, вскоре на место прибыли сотрудники спецслужб, которые задержали обоих. Минобороны России информацию не комментировало.

Baza сообщает, что поджечь пытались военкомат Кировского и Октябрьского района, расположенный на улице Вишневой. По данным канала, после задержания мужчин доставили в ФСБ, на допросе они рассказали, что за поджог военкомата им обещали заплатить 40 тысяч рублей.

Ранее судья Центрального окружного военного суда Андрей Макаров рассказал, что за 2022 год в России было совершено 77 попыток поджога военкоматов.

В конце марта в Крыму местного жителя за попытку поджечь военкомат приговорили к 10 годам заключения, из которых три он проведет в тюрьме, остальные семь лет — в колонии строгого режима. Согласно материалам дела, осужденный в мае 2022 года пытался совершить поджог военкомата в Симферополе, кроме того, он намеревался подорвать железнодорожные пути.

В апреле в Первоуральске за попытку поджечь военкомат задержали пенсионерку. Telegram-канал SHOT сообщал, что 73-летняя женщина не справилась с зажигалкой, после чего ушла, а когда решила повторить попытку, была встречена сотрудниками полиции.