SHOT: пенсионерка на Урале пыталась поджечь военкомат, но подвела зажигалка

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В Первоуральске Свердловской области 73-летняя пенсионерка попыталась поджечь военкомат, но не справилась с зажигалкой, сообщает Telegram-канал SHOT. Странного вида женщину, которая с кем-то говорила по телефону на крыльце и рылась в сумке, заметила в окне сотрудница полиции, дежурившая в здании комиссариата. Позднее возле двери была найдена бутылка с маслянистой жидкостью.

Спустя несколько часов после неудачной попытки поджога пенсионерка решила попробовать поджечь военкомат еще раз, но была встречена полицейскими и доставлена в отдел. В сумке у женщины обнаружили еще одну бутылку с горючей жидкостью.

«Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что пожилая женщина попала под влияние мошенников. Издание отмечает, что схожий случай недавно произошел в Нижнем Тагиле, где пенсионерка пыталась устроить в военкомате «фейерверк» по заданию злоумышленников, пообещавших взамен списать долги по кредитам, которые сами уговорили взять.

Сообщается, что полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ (покушение на хулиганство). В региональном УФСБ напомнили, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Ранее в Крыму местного жителя приговорили к 10 годам лишения за поджог военкомата. Преступление было совершено в Симферополе в мае 2022 года. Следователи установили, что крымчанин также планировал подорвать железнодорожные пути.