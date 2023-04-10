Стало известно, сколько раз россияне пытались поджечь военкоматы ЕАН: в 2022 году в России пытались поджечь 77 военкоматов

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Агентство ЕАН со ссылкой на слова судьи Центрального окружного военного суда Артема Макарова сообщило, что в России в 2022 году было совершено 77 попыток поджечь здания военкоматов. При этом он не уточнил, сколько из попыток прошло успешно. Минобороны России эту информацию не комментирует.

Число попыток поджогов военкоматов судья раскрыл в рамках заседания по делу двух жителей города Бакала Челябинской области, которые обвиняются в поджоге здании администрации города. Именно там и находится военно-учетный стол в Бакале. На скамье подсудимых оказались старший сержант Росгвардии Роман Н. и старшина МЧС Алексей Н. Им может грозить до 19 лет лишения свободы по п. «а» ч. 2, ч. 3 ст. 205 «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали местную 67-летнюю пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат. Женщина пыталась соорудить на месте «коктейли Молотова», однако ее вовремя заметили и забрали в участок. Пенсионерка призналась, что к преступлению ее подтолкнул неизвестный мужчина, который целый месяц звонил по телефону и призывал поджечь здание комиссариата.