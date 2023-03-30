Поджигавшего военкомат жителя Крыма отправят в колонию строгого режима Житель Крыма, который пытался поджечь военкомат, приговорен к 10 годам лишения свободы

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Житель Крыма, который пытался поджечь военкомат, приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщили в суде. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Приговором Верховного суда Республики Крым он был признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. По совокупности преступлений ему окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 70 тыс. рублей. Местом отбывания наказания суд определил: первые три года — в тюрьме, оставшейся части срока лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

По данным следствия, осужденный выступал против СВО. В мае 2022 года он поджег военкомат в Симферополе. Так он пытался подорвать обороноспособность и экономическую безопасность России. Кроме того, крымчанин планировал взорвать пути железнодорожного сообщения.

Ранее россиянина, задержанного за подготовку теракта на День Победы в Калининградской области, приговорили к девяти годам лишения свободы.

В Кировске Ленинградской области задержали 16-летнего ученика петербургской гимназии по подозрению в попытке поджечь военкомат. Злоумышленник бросил в здание бутылку с горючей смесью, после чего сбежал.