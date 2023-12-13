Baza: два чиновника пострадали при взрыве автомобиля в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает о том, что двое чиновников пострадали в результате взрыва автомобиля «УАЗ-Патриот» в Белгородской области. По данным канала, они госпитализированы.

Согласно информации Baza, в автомобиле находились заместитель главы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, а также местный житель Нуриддин А. По данным канала, в результате происшествия Бородаенко оторвало ноги.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Краснояружском районе Белгородской области автомобиль подорвался на мине. По его словам, пострадали три человека, их госпитализировали. Он уточнил, что один из пострадавших получил сотрясение мозга, у второго — частичная ампутация нижних конечностей, у третьего — закрытая черепно-мозговая травма. Гладков добавил, что им оказывается вся необходимая помощь.

До этого Telegram-канал «Mash на Донбассе» написал, что в Луганске около стадиона подорвали автомобиль. По данным канала, в машине находился депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Как выяснил канал, чиновник получил ранение. Позднее источник в правоохранительных органах ЛНР сообщил ТАСС о гибели Олега Попова, уточнив, что депутат получил ранения, несовместимые с жизнью.