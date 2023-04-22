Алексей Сидоров

Стало известно, почему вторую бомбу в Белгороде не нашли раньше Baza: вторую авиабомбу в Белгороде не нашли раньше из-за разлива грунтовых вод

22 апреля 2023 в 14:25

Фото: beladm31/t.me

На месте происшествия на пересечении Ватутина и Губкина активно идут восстановительные работы