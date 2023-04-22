Telegram-канал Baza сообщает, что экстренные службы начали поиски второй авиабомбы на улице Шаландина в Белгороде 21 апреля. По информации канала, саперам помешали грунтовые воды, поэтому они не смогли обнаружить боеприпас раньше. Минобороны России эту информацию не комментировало.
Baza отмечает, что поисковые работы были перенесены на 22 апреля.
Ранее канал сообщил, что в Белгороде под землей на глубине семь метров был обнаружен снаряд ФАБ-500.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, взрывоопасный предмет нашли в 250 метров от места падения первого снаряда. Он рассказал, что более трех тысяч жителей близлежащих домов были в срочном порядке эвакуированы. Снаряд будет обезврежен на военном полигоне.
20 апреля вечером в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей.
В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса со сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.