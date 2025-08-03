Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 3 августа

На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом на фоне атаки ВСУ, заявил в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. По его словам, никто не пострадал.

«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет. Все экстренные службы работают. Сохраняйте спокойствие. Не снимайте и не выкладывайте видео ликвидации! Выражаю благодарность службам ПВО за профессионализм! В ближайшее время ракетная опасность будет отменена, сиренно-речевое оповещение по городу переведено в режим тишины. Призываю жителей и туристов соблюдать все меры и следить за официальной информацией», — написал мэр.

Российские средства противовоздушной обороны сбили 41 беспилотный летательный аппарат противника, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, больше всего дронов нейтрализовали над территорией Белгородской области.

«В период с 20:00 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 — над территорией Белгородской области, девять — над акваторией Черного моря, восемь — над территорией Воронежской области», — отметили в МО.

Два человека пострадали в населенном пункте Суземка Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По словам главы региона, FPV-дрон ударил по жилом дому.

«ВСУ атаковали FPV-дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя», — написал он.

Богомаз отметил, что медики своевременно оказали пострадавшим необходимую помощь. Также в результате сброса взрывного устройства была повреждена кровля, добавил он. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Мужчина получил ранения в результате удара украинского беспилотника по Горловке в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, со стороны ВСУ было совершено десять вооруженных атак, применялись ударные БПЛА.

«В Никитовском районе города при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) пострадал мужчина 1962 г. р., ему оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждения получило жилое домостроение», — написал Пушилин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Липецком прогремели несколько взрывов. По предварительным данным канала, система противовоздушной обороны отработала по украинским дронам. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как рассказали SHOT местные жители, было слышно не менее четырех хлопков в разных районах города, пред этим звучала сирена воздушной опасности. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Средства ПВО сбили за ночь 18 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. Больше всего БПЛА уничтожили в Краснодарском крае — семь. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской и Белгородской областях, а также над акваторией Азовского моря.

«1 августа с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Краснодарского края, четыре — над территорией Воронежской области, два — над территорией Белгородской области. Пять БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря», — уточнили в МО.

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