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Атаки ВСУ на Россию
02 августа 2025 в 18:12

Двое ранены после сброса бомбы FPV-дроном на жилой дом в российском регионе

Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на село в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали в населенном пункте Суземка Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По словам главы региона, FPV-дрон ударил по жилом дому.

ВСУ атаковали FPV-дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя, — написал он.

Богомаз отметил, что медики своевременно оказали пострадавшим необходимую помощь. Также в результате сброса взрывного устройства была повреждена кровля, добавил он. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек в районе поселка Уразово Валуйского округа в результате атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, FPV-дрон ударил по двум мирным жителям, которые направлялись к автобусной остановке.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что водитель машины скорой помощи и фельдшер пострадали при атаке ВСУ на Алешки. Он отметил, что во время обстрела населенного пункта также погиб один мужчина. Губернатор добавил, что всего в регионе пострадали 11 человек.

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