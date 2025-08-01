Машина скорой помощи попала под удар ВСУ в Херсонской области Сальдо: водитель и фельдшер пострадали при атаке ВСУ на населенный пункт Алешки

Водитель машины скорой помощи и фельдшер пострадали при атаке ВСУ на Алешки в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он отметил, что во время обстрела населенного пункта также погиб один мужчина. Губернатор добавил, что в целом в регионе пострадали 11 человек.

При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали легковые автомобили в двух приграничных селах региона. В результате ударов пострадали два мирных жителя.

Первый мужчина пострадал в районе села Нечаевка. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки, грудной клетки и баротравмой. Еще один беспилотник нанес удар по автомобилю в селе Смородино.

До этого Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали торговые помещения в Великих Копанях. По его словам, в результате удара беспилотным летательным аппаратом пострадали шесть человек.