Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 12:52

Машина скорой помощи попала под удар ВСУ в Херсонской области

Сальдо: водитель и фельдшер пострадали при атаке ВСУ на населенный пункт Алешки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель машины скорой помощи и фельдшер пострадали при атаке ВСУ на Алешки в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он отметил, что во время обстрела населенного пункта также погиб один мужчина. Губернатор добавил, что в целом в регионе пострадали 11 человек.

При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали легковые автомобили в двух приграничных селах региона. В результате ударов пострадали два мирных жителя.

Первый мужчина пострадал в районе села Нечаевка. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки, грудной клетки и баротравмой. Еще один беспилотник нанес удар по автомобилю в селе Смородино.

До этого Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали торговые помещения в Великих Копанях. По его словам, в результате удара беспилотным летательным аппаратом пострадали шесть человек.

Россия
Херсонская область
Сальдо
ВСУ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина сравнялась с Европой по одному показателю
Отоларинголог раскрыла неожиданный способ облегчить боль в горле
Состояние богатейших россиян прибавило $20 млрд
Мать переломала ребра 11-месячному сыну за то, что он измазался сажей
Причиной катастрофы в Вашингтоне могла стать ошибка авиадиспетчера
Группа t.A.T.u. представит новые треки и отправится в мировое турне
Володин раскрыл, когда в РФ рассмотрят инициативу об ипотечных каникулах
Российского подростка жестоко запинали за накрашенные ногти
Названы особенности неуловимых «Гераней», которые обходят украинскую ПВО
Редкую гигантскую рыбу выловили в Индии
Бомбы в кошках, удар по рынку, выход к Киеву: ВСУ атакуют РФ 1 августа
Кинолог объяснил, как отучить собаку спать на хозяйской кровати
На побережье Сахалина обнаружили мину «Лепесток»
«Давно пора!» Макаревича лишат гражданства России? Какую черту он перешел
Магнитные бури сегодня, 1 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты
«ПВО изматывается»: Россия нашла способ успешнее атаковать цели на Украине
«Помогал пироженкой»: красноярец перебрал с алкоголем и домогался девочек
Кот в Петербурге четвертый день не идет в руки спасателей на набережной
Военэксперт рассказал, как Россия успешно использует опыт СССР на СВО
Сумку с 2 млн рублей украли у безработного россиянина
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.