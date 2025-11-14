Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 05:32

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 ноября

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 14 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 14 ноября

В 01:44 мск Telegram-канал SHOT заявил, что Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотниками по территории Краснодарского края. Канал отметил, что жители Геленджика и Анапы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА и последующих взрывах. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

По данным SHOT, средствами противовоздушной обороны было сбито в воздухе около 10 воздушных целей. Согласно заявлению канала, в результате происшествия в Новороссийске зафиксировали возгорание в прибрежной зоне города.

В результате атаки беспилотников в Новороссийске получили повреждения нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения. Фрагменты обломков БПЛА повредили три многоквартирных дома в Новороссийске. Пострадал один мирный житель.

Позднее стало известно, что еще три человека, предварительно, ранены в результате повреждения гражданского судна в порту Новороссийска из-за атаки БПЛА на город, передает оперштаб Краснодарского края. Там уточнили, что им оказали медицинскую помощь.

Также российские силы противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, ликвидировано семь воздушных целей.

«В Севастополе сегодня вновь военные отражают атаку ВСУ. Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это силы ПВО уничтожили семь воздушных целей. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу», — написал губернатор.

Кроме того, дежурными средствами ПВО России было уничтожено 14 украинских БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что дроны сбили над Крымом и акваторией Черного моря.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Ставропольском крае был введен режим беспилотной опасности, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. Он попросил земляков быть бдительнее и следить за сообщениями об угрозе.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — сказано в публикации.

Российские системы ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников в небе над несколькими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Четыре воздушные цели были уничтожены над Республикой Крым, по одной — над Курской и Орловской областями.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

В результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ в Горловке пострадали четверо сотрудников МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пожарные спаслись, успев вовремя покинуть автоцистерну перед взрывом беспилотника.

«В Горловке из-за атаки БПЛА-камикадзе пострадали четверо сотрудников МЧС России. Следуя к месту вызова, огнеборцы заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели оперативно покинуть автомобиль. Беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС России», — сказано в публикации.

Пожарная машина сильно пострадала от осколков — крыша над местом для спасателей оказалась пробита, отметили в ведомстве. Пострадавшие с контузиями были немедленно доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

ВСУ
атаки
Россия
БПЛА
