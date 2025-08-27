Арестованному мэру Владимира больше не рады в «Единой России»

Владимирское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии мэра города Дмитрия Наумова, задержанного 27 августа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу реготделения. Наумов занял пост градоначальника в ноябре 2022 года.

Приостановлено [членство в партии], — сообщили журналистам в местном отделении «ЕР».

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Дмитрий Наумов мог быть задержан за махинации с кладбищенскими землями. По данным авторов, сотрудники Федеральной службы безопасности пришли в приемную городской администрации утром 27 августа. Официальной информации о задержании нет.

До этого был задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров. По данным временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, это связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области. Базаров работал в Белгородской области с 2020 по 2025 год в должности замгубернатора — начальника департамента строительства и транспорта.