Суд арестовал 27-летнего мужчину, который 10 октября на площади Киевского вокзала в центре Москвы ударил женщину, отчего она упала под проезжавший мимо автобус и погибла. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Суд с учётом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Женщина, судя по кадрам с видеокамер, опубликованным ранее в Сети, ждaла мужчину, который появился на остановке вместе с товарищем. По неизвестной причине женщина набросилась на того, била руками и ногами. Когда мyжчина в ответ пнул и оттолкнул её, она упала на проeзжую часть и оказалась под транспортом, подъезжавшим к остановкe.

Отмечается, что мужчина попытался помочь потерпевшей, но не успел.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело после этого происшествия.