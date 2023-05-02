Алабай напал на шестерых школьников в Улан-Удэ

Фото: t.me/gorodulanude

Улица Залесная в Октябрьском районе, Улан-Удэ

В Улан-Удэ на улице Залесная алабай напал на шестерых детей, которые направлялись в школу. Двоих пострадавших отправили ставить прививки после осмотра, остальные получили имущественный ущерб: собака порвала им одежду, сообщили «МК в Бурятии» в пресс-службе комитета городского хозяйства.

Двое детей поехали ставить прививки после осмотра в ДРКБ. Остальные получили имущественный ущерб: собака порвала их одежду. Очень просим, чтобы неравнодушные горожане передали информацию о ней и хозяине, — рассказали в КГХ.

На место происшествия также прибыли сотрудники администрации Октябрьского района. Пострадавшие школьники уточнили, что собака была бело-серого цвета. Сейчас животное ищут шесть бригад по отлову, устанавливаются все детали произошедшего и личность хозяина. Для поиска также был запущен квадрокоптер.

В Находке собака ранее напала на пятилетнего мальчика. Отцу ребенка пришлось бить собаку, чтобы та ослабила хватку и отпустила мальчика. Пострадавший был доставлен в реанимацию. Зоозащитники также написали заявление в полицию на отца ребенка, так как он сломал псу лапы.

21 апреля в Чите разъяренная собака набросилась на четверых школьников. Очевидец рассказал, что дети пытались самостоятельно отогнать животное, но то продолжало нападать. Прогнать собаку удалось водителю автомобиля, который проезжал мимо.